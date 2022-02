Kto w Polsce zarabia najmniej, a kto najwięcej? Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o wynagrodzeniach z podziałem na zawody

Główny Urząd Statystyczny podał właśnie dane o zarobkach z podziałem na zawody. Urząd raz na dwa lata przygotowuje takie opracowanie. Choć informacje dotyczą 2020 r., to jednak doskonale pokazują tendencję na rynku pracy . Oprócz średnich wynagrodzeń, GUS podał medianę zarobków, która jest tzw. wartość środkową. Oznacza, że 50 proc. pracujących zarabia poniżej tej wartości, a drugie 50 proc. powyżej. Mediana lepiej odzwierciedla rzeczywistość płacową w Polsce niż średnia, dlatego tę wartość przytaczamy.

Najniższe zarobki w Polsce

W czasie badania średnia krajowa wynosiła 5748 zł brutto (4142 zł na rękę). Z kolei mediana była o ponad 1 tys. zł niższa niż średnia, wynosiła wtedy 4703 zł brutto, czyli 3471 zł na rękę.

Przypomnijmy, że w 2020 r. najniższa pensja wynosiła 2600 zł brutto. W badaniu brano pod uwagę to, jaka pensja została wpisana do umowy o pracę. Nie uwzględniono tu innych form zatrudnienia, a także napiwków, otrzymywanych np. przez kelnerów i barmanów. Niekiedy mogą one stanowić drugą pensję.