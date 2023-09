W Pruszczu w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych kierowcy mieli okazję usiąść w symulatorze dachowania Danuta Strzelecka

W Pruszczu Gdańskim podczas Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych kierowcy mieli okazję sprawdzić działanie symulatora dachowania KPP w Pruszczu Gdańskim

To jedna z niewielu okazji, by w sposób bezpieczny sprawdzić, jak działają pasy w samochodzie podczas wypadku. Dlatego co jakiś czas prowadzone są akcje, podczas których kierowcy mogą zasiąść w symulatorze dachowania. Tak było także wczoraj w Pruszczu Gdańskim w Europejskim Dniu Bez Ofiar Śmiertelnych, gdzie akcję kontrolno-informacyjną zorganizowali policjanci, strażacy i PORD.