W interesie wirusa nie jest zabijanie, bo wtedy sam zginie

Dopiero w ostatni wtorek, 14 grudnia, minister zdrowia podjął decyzję o ponownym uruchomieniu w Gdańsku szpitala tymczasowego. Wypada tu wspomnieć, że wojewoda pomorski wnioskował o to dość dawno, bo 21 października. Tymczasem „covidowi” pacjenci paraliżują pracę strategicznych dla Pomorza szpitali. W międzyczasie. Podam tylko jeden przykład - po przekształceniu trzech terenowych oddziałów neurologii w oddziały covidowe - SOR oraz oddział tej specjalności w szpitalu na Zaspie, były wprost oblężone przez chorych w ostrych stanach. Szpital tymczasowy ma szansę ruszyć dopiero w połowie stycznia. Czy nie uważa Pan, że ta decyzja ministra zdrowia jest bardzo spóźniona?

Jako konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii mam dobry ogląd sytuacji w całej Polsce, bo w walkę z COVID-19 jestem zaangażowany od dnia, kiedy pojawili się pierwsi chorzy. Czy lepszy byłby scenariusz uruchomienia szpitala tymczasowego, a nie blokowanie możliwości wykonywania procedur wysokospecjalistycznych w tak wyspecjalizowanym szpitalu, jakim jest UCK? Tak naprawdę jedno i drugie uruchomienie oznacza konieczność zaangażowania personelu medycznego, bo to on, a nie dostępne łóżka szpitalne, jest krytycznym zasobem. Czy byśmy utworzyli miejsca covidowe w szpitalu tymczasowym, czy w lokalizacjach typowych dla szpitali stacjonarnych, co z punktu widzenia najciężej chorych uważam, że jest lepsze, to i tak największym problemem jest istotny brak lekarzy i pielęgniarek. Przesuwanie personelu do tymczasowego generuje kłopoty również w szpitalach stacjonarnych. Uważam, że lżej chorzy, wymagający np. tylko podaży tlenu i opieki ogólnej, mogliby przebywać w szpitalu tymczasowym. Proszę pamiętać, że Gdańsk, Gdynia i Sopot są miastami, w których poziom wyszczepienia przeciwko COVID-19 jest wysoki, natomiast ze smutkiem trzeba sobie powiedzieć, że niektóre powiaty na Pomorzu mają wskaźniki zaszczepienia dużo gorsze. Uważam, że to tam powinno się przesunąć ciężar organizowania oddziałów covidowych.