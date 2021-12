W grudniu ubiegłego roku w Gdańsku doszło do 331 kradzieży rzeczy. Jak się uchronić przed kieszonkowcami? Krzysztof Dunaj

KMP Gdańsk

Grudzień to wyjątkowy miesiąc, bardzo często robimy zakupy w zatłoczonych sklepach, podróżujemy. Niestety to również okres wzmożonej aktywności złodziei. W grudniu ubiegłego roku w samym Gdańsku doszło do 331 kradzieży rzeczy. Jak zabezpieczyć się przed kieszonkowcami?