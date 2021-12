Gdynia: opiekunka okradła swojego podopiecznego. Usłyszała zarzuty

Opiekunka okradła podopiecznego 2021

We wtorek 21 grudnia, przed godziną 22.00 policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży pieniędzy z mieszkania 82-letniego mężczyzny.

Policjanci od razu zajęli się sprawą i ustalili, że nowa opiekunka firmy zajmującej się osobami starszymi, została skierowana do opieki nad seniorem. Po przesłuchaniu świadków okazało się, że w okresie od 16 do 21 grudnia z pieniędzy przeznaczonych na codzienne wydatki, 82-latkowi zginęło 3 tys. zł.

Od wtorku opiekunka nie pojawiła się już u mężczyzny. Policjanci zebrali materiał dowodowy, a następnie udali się do mieszkania kobiety i przewieźli ją do komisariatu.

Opiekunka przyznała, że podczas ostatniej wizyty zrobiła śniadanie 82-letniemu mężczyźnie, posprzątała, a pieniądze schowała do torebki i wyszła z mieszkania. Nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego tak postąpiła. Mundurowi odzyskali część skradzionych pieniędzy.

Opiekunka słyszała zarzut kradzieży, za który odpowie przed sądem. Grozi jej za to do 5 lat pozbawienia wolności.