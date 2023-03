W Gdańsku będzie skarbiec dla "Sądu Ostatecznego". Wicepremier Piotr Gliński: Komuś zależy, aby zniszczyć nasz dobry wizerunek | WIDEO

Wicepremier Piotr Gliński był w Kościerzynie w trakcie otwarcia nowoczesnej sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Koszt jej utworzenia to 16 mln zł.

Wicepremier podkreślał, jak ważna jest realizacja dużych projektów kulturalnych poza największymi aglomeracjami.

- Chodzi o to, żeby każdy polski obywatel miał równy dostęp do kultury, w tym wypadku do infrastruktury szkolnictwa artystycznego - tłumaczył prof. Piotr Gliński. - Łącznie w Polsce powstały 22 nowe sale koncertowe, w podobnych szkołach muzycznych jak w Kościerzynie. Udało nam się przenieść szkolnictwo artystyczne w XXI wiek.