Wyspa Spichrzów w Gdańsku. Miała być żywą dzielnicą miasta. Jest zagłębiem rozrywkowo-noclegowym, martwym poza sezonem i weekendami [FILM]

Po dziesiątkach lat planowania i wielu nieudanych podejściach odbudowa gdańskiej Wyspy Spichrzów zmierza ku końcowi. To jednak nieprecyzyjne słowo, lepiej to, co dzieje się na wyspie można określić zabudową, tandetnie i bez szacunku nawiązującą do historii miejsca, przeskalowaną i ciasną.

Na spacer po wyspie – zagłębiu hotelowo-imprezowym wybieramy się z Andrzejem Ługinem, aktywistą miejskim, współzałożycielem serwisu internetowego „Gdańsk Strefa Prestiżu” o historii i teraźniejszości grodu nad Motławą. Ruszamy spod miejsca symbolicznego, kamieniczki przy Długim Pobrzeżu, w której mieszkał architekt, który wierzył w to, że odbudowa wyspy, która spłonęła pod koniec II wojny światowej, pozwoli stworzyć prawdziwą dzielnicę miejską.