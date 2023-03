Nowoczesna sala koncertowa w Kościerzynie oficjalnie otwarta! W uroczystości wziął udział wicepremier prof. Piotr Gliński | ZDJĘCIA

W Kościerzynie powstała jedna z najnowocześniejszych sal koncertowych w regionie. Wszystko dzięki rozbudowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mazurka Dąbrowskiego. Obiekt ma doskonałą akustykę i z powodzeniem mogą się tu odbywać najważniejsze wydarzenia muzyczne w regionie. Dzięki inwestycji uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Kościerzynie mają jeszcze lepsze warunki, by rozwijać swoje talenty.

Uroczystość otwarcia sali koncertowej zgromadziła ludzi kultury, sztuki, polityków i mieszkańców, którzy chcieli zobaczyć możliwości tego wyjątkowego miejsca.

Inwestycji nie udałoby się zrealizować, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które przekazało pieniądze na budowę. Nic zatem dziwnego, że w uroczystym otwarciu wziął udział prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego.

- To chwila, kiedy możemy cieszyć się z czegoś pięknego i ważnego - mówi wicepremier prof. Piotr Gliński. - To jedna z 711 inwestycji w szkolnictwie artystycznym I i II st. w Polsce zrealizowanych w ciągu ostatnich 7 lat. Dzięki temu udało nam się przenieść tę szkołę w XXI wiek. Powstały tu także nowe sale lekcyjne, wyremontowano budynek szkoły. Cieszymy się, że możemy pomagać i że to są nasze wspólne środki publiczne, wydawane tak sensownie. Ta szkoła z pewnością będzie pięknie prowadzona, zresztą jak dotąd. Dzieci będą się wspaniale uczyć, a pedagodzy będą mieli lepsze warunki. Społeczność lokalna będzie korzystała z tego, że ma instytucję kulturalną na wysokim poziomie.