W Bytowie wytną 54 drzewa. Bez ekspertyzy! "Drzewa nie są usuwane w związku ze złym stanem zdrowotnym"

Sama inwestycja polega nie tylko na wymianie nawierzchni, ale tez wybudowany zostanie kolektor burzowy, wodociąg, kanalizacja sanitarna oraz nowe instalacje, m.in. instalacji oświetlenia ulicznego. Przy okazji wybudowane zostaną parkingi wzdłuż drogi na odcinku od ulicy Działkowej aż do ulicy Gdańskiej. Po obu stronach jezdni będą tez chodniki. Zakres prac jest ogromny i jak mówią urzędnicy, konieczna będzie wycinka 54 lip.

Urzędnicy z Bytowa przygotowują się do przebudowy ulicy Miłej w Bytowie. Ta inwestycja była odkładana przez ostatnie dwa lata. W końcu jednak udało się na ten cel pozyskać pieniądze i prace budowlane mają ruszyć jeszcze w tym roku.

- Na etapie sporządzania dokumentacji w 2017 r. projektanci po analizie stanu drzew oraz zakresu prac uznali, że nie ma możliwości zachowania drzewostanu. W projekcie wskazano, że drzewa należy usunąć w związku z kolizją z nowym układem drogowym i zmianą geometrii drogi. W ramach przebudowy wykonane zostaną nasadzenia zastępcze w ciągu ulicy Miłej – dodaje Cybula.

Wycinka drzew ma się rozpocząć po wyłonieniu wykonawcy. Drzewa znikną najpóźniej do końca marca 2021 r.

Jak wskazują mieszkańcy Bytowa, urzędnicy nie pierwszy raz nonszalancko podchodzą do przyrody. Za przykład podają to, co działo się z drzewami rosnącymi przy ulicy Pochyłej w Bytowie.