VGL Solid Group z Gdyni łączy siły z Brytyjczykami i będzie częścią Ligentia Group. Poważna integracja na europejskim rynku logistyki

Jak podkreślają, połączenie sił z Brytyjczykami jest odpowiedzią na przyspieszoną globalizację oraz liczne, inne, rynkowe konsolidacje. Finalizacja transakcji planowana jest na koniec września tego roku. Według przedstawicieli gdyńskiej spółki do tego czasu wydana ma zostać zgoda organów regulacyjnych na połączenie sił obu firm.

Już jednak podpisana została umowa, określająca warunki przyłączenia VGL Solid Group do Ligentia Group. Warto dodać, że w przypadku historii rozwoju gdyńskiej spółki logistycznej będzie to nie pierwsza konsolidacja. W ubiegłym roku, o czym pisaliśmy, doszło na lokalnym rynku do fuzji VGL Group z Solid Logistics z Warszawy. Gdyńska firma nabyła sto procent udziałów warszawskiej spółki.