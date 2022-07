Uwaga na psy w Kościerzynie! Mieszkańcy boją się o swoje zwierzęta, podejrzewają, że ktos je truje. Sprawę zgłosili policji

Do naszej redakcji zgłosiła się zaniepokojona mieszkanka Kościerzyny Wybudowania. Kobieta straciła już dwa psy, a wyniki badań wskazywały, że przyczyną śmierci mogła być trucizna. Trzeci z czworonogów ledwie uszedł z życiem. Niestety na tym nie koniec dramatycznej serii.

- Straciłam dwa psy w bardzo dziwnych okolicznościach i jestem tym przerażona - mówi nasza Czytelniczka. - Weterynarz, który je leczył mówił, że zwierzaki zostały otrute, na co wskazywały wyniki badań. Trzecie zwierzę też chorowało, jednak jest większe i możliwe, że lepiej sobie poradziło. Teraz okazało się, że nie tylko moje psy ucierpiały. Zwierzak mojej sąsiadki też jest w ciężkim stanie. To po prostu nie do pomyślenia, że ktoś może być tak okrutny i zabijać zwierzęta.