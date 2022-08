Urząd Transportu Kolejowego zgadza się na międzynarodowe połączenie kolejowe z Gdyni do Pragi. Teraz czas na ruch Czechów!

Obecnie podróżując z Gdyni do czeskiej Pragi musimy zrobić przystanek w Warszawie lub Katowicach. Czescy turyści natomiast, zapewne bardzo chętnie przyjechaliby bezpośrednio nad polskie morze. Przypomnijmy, że rok temu informowaliśmy, że czeski przewoźnik RegioJet wystąpił do polskiego Urzędu Transportu Kolejowego z prośbą zgodę na uruchomienie komercyjnego połączenia pasażerskiego m.in. na trasie Gdynia - Praga, na to UTK zgodził się kilka dni temu.

- Połączenie uzupełni ofertę krajowych przewoźników kolejowych oraz zrealizuje dodatkowe potrzeby pasażerów zainteresowanych podróżami wakacyjnymi z Pragi do Gdyni - informuje UTK.