Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Kobysewie. Nauczyciele wyróżnieni przez starostę kartuskiego. Zdjęcia

Na samym wstępie Bogdan Łapa, starosta kartuski, podkreślił, że nie jest to łatwy rok dla oświaty na poziomie średnim. Nie dość, że dyrektorzy musieli uporać się po raz pierwszy z podwójnym naborem (do szkół ponadpodstawowych trafili również uczniowie, którzy zaczynali edukację jako sześciolatki), to jeszcze szkoły czeka zmiana w maturach. Trzeba będzie zdawać obowiązkowo egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

- Na szczęście nasi dyrektorzy, nauczyciele, umieją sprostać tym wyzwaniom i podejmować wiele innych - mówił starosta. - Dlatego tym bardziej serdecznie chciałbym dziś podziękować wszystkim nauczycielom, ale też pracownikom administracyjnym szkoły, za ich wkład w rozwój powiatowej oświaty. Życzę, abyście mieli państwo poczucie, że poza tym, iż nasz powiat znajduje się w czołówce zdawalności matur, że wygrywacie konkursy, pniecie się w górę w rankingach, to żebyście przede wszystkim mieli satysfakcję z tej pracy, słysząc od uczniów, a potem absolwentów, że nie tylko uczyliście, ale też wychowywaliście.