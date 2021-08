„Ulica pusta, a ci jadą na wszystkich możliwych sygnałach”. OSP o nocnych wezwaniach: Za utrudnienia przepraszamy, to jest dla waszego dobra Kamil Kucharski

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Jeden z Internautów skrytykował ratowników za to, że na miejsce zdarzenia przyjechali w nocy z włączonym sygnałem dźwiękowym. Druhowie z nowodworskiej OSP odnieśli się do wpisu i wyjaśnili, że w świetle polskiego prawa jest to konieczne/Zdj. ilustracyjne Jaroslaw Jakubczak/ Polska Press Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Strażacy pod koniec ubiegłego tygodnia zostali wezwani w nocy do pożaru na jednym z osiedli w Nowym Dworze Gdańskim. Następnego dnia rano na Facebooku jeden z Internautów skrytykował ratowników za to, że na miejsce zdarzenia przyjechali z włączonym sygnałem dźwiękowym. Druhowie z nowodworskiej OSP odnieśli się do wpisu i wyjaśnili, że w świetle polskiego prawa jest to konieczne. Co ciekawe, dzień wcześniej do podobnego zdarzenia doszło na Śląsku.