Gdańsk. Pożar w kamienicy przy ul. Smoluchowskiego tuż po północy 2.08.2021. Ewakuowano 21 osób

Pożar na ulicy Smoluchowskiego w Gdańsku 2.08.2021

To nie była spokojna noc dla mieszkańców kamienicy na ul. Smoluchowskiego 4 w Gdańsku. W poniedziałek, 2.08.2021, trzydzieści sześć minut po północy strażacy otrzymali wezwanie do pożaru. Jak mówi dyżurny SKKW, doszło do pożaru drzwi na pierwszym piętrze. Konieczna była ewakuacja 21 osób. Trzy osoby zostały przewiezione na obserwację do szpitala.