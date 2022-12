Tydzień Białej Wstążki – powiedz „nie” przemocy wobec kobiet

Tydzień Białej Wstążki w Sopocie

W tym roku po raz III, Sopot będzie obchodził Pomorski Tydzień Białej Wstążki. Jest to kampania stworzona na rzecz kobiet, które doświadczają przemocy domowej. Zachęcamy wszystkich, by od 1 do 7 grudnia dodać do swojej garderoby białą wstążkę, która symbolizuje akcję.