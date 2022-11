Siła KobieTY. Stawiamy na profilaktykę nowotworów kobiecych. Onkolog odpowiada na kluczowe pytania

Styl życia w zapobieganiu chorobie nowotworowej. Dlaczego ma takie znaczenie?

Odpowiedzi udziela nam Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacując, że styl życia i szkodliwość środowiska odpowiadają za zachorowalność na 70-80 proc. nowotworów.

Co to naprawdę oznacza?

Oznacza to, że w wielu przypadkach sami możemy zapobiec zachorowaniu na nowotwory. Najbardziej zagrażające są: ekspozycja na karcynogeny dymu tytoniowego, zła dieta, otyłość, brak aktywności fizycznej, promieniowanie UV i alkohol. Na wszystkie te czynniki mamy osobisty wpływ!

Dziś możemy mówić wręcz o modzie na niepalenie, a jednak wciąż trzeba przypominać, że palenie tytoniu jest groźne?

W niektórych krajach mówi się, że papieros to największy wróg kobiety. Jest ku temu wiele powodów. To jeden z najbardziej zgubnych nałogów: dym tytoniowy zawiera co najmniej 40 substancji chemicznych o silnym działaniu rakotwórczym. W Polsce palenie to przyczyna ok. 80 proc. zachorowań na raka płuc u kobiet, może też powodować nowotwory głowy i szyi, raka szyjki macicy i odbytnicy.