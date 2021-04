TVP przeprasza Urząd Marszałkowski. Chodzi o materiał nt. wicedyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego

Konflikt o zabudowę Brzeźna. Jest zwrot w sprawie planu zagospodarowania? Wojewoda przeprasza i chce iść do sądu

Wojewoda pomorski nie znalazł zastrzeżeń do uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla części pasa nadmorskiego w Brzeźnie, jednocześnie rozważa zaskarżenie jej do sądu administracyjnego – to aktualne na poniedziałek, 12.04. 2021 r. stanowisko urzędu w sprawie kontrowersyjnej uchwały Rady Miasta Gdańska. Jeszcze we wtorek, 6.04.2021 r. PUW informował o „uzgodnieniu nie budzącej zastrzeżeń” uchwały w sprawie MPZP.