Realizacja projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego wzmocni Port Gdynia. Debata na 100-lecie portu

Debata zorganizowana była w ramach 100-lecia portu, jednak rozmowa dotyczyła przyszłości i wzmacniania infastruktury transportowej w nazym kraju.

- W Polsce do tej pory część projektów infrastrukturalnych realizowano wg dość specyficznych zasad. Patrzono co jest latwe do przeprowadzenia, gdy pojawiły się pieniądze europejskie szukano projektów łatwych do rozliczenia, zbyt rzadko kierowano się realnymi potrzebami - przekonywał Marcin Horała, wiceminister rozwoju, odpowiedzialny za projekt CPK. - W ramach projektu CPK będziemy zmieniać tę sytuację. To naszym celem jest m.in. usuwanie wykluczenia komunikacyjnego, poczynając od najważniejszych przykładów.

Dltego w ramach CPK kolej wróci do dziesiątek miast i gmin, powstaną też połączenie drogowe wzmacniające np. zaplecze portów.

Dla Pomorza ważny aspektem będzie budowa tzw. szprychy północnej. - Powstanie nowe połączenie Baranów-Warszawa-Gdynia, a ze stolicy do Trójmiasta pojedziemy jeszcze szybciej. To będzie całkowicie nowy przebieg szlaku kolejowego np. omijający Tczew - zapowiadał podczas debaty Michał Jasiak, wicedyrektor Biura Strategii i Planowania CPK. - Tory uwolnione od ruchu pasażerskiego poprawią dostępność transportową portów. Ale sama szprycha Warszawa-Gdańsk też będzie dostosowana do ruchu cargo.