Trudne warunki na pomorskich drogach. Kolejny wypadek w powiecie kościerskim. Pracowite święto Trzech Króli dla służb ratunkowych! red.

Intensywne opady śniegu dają się we znaki kierowcom i służbom ratunkowym. Około godziny 16:00 doszło do kolejnego zdarzenia drogowego. W trasie pomiędzy Kaliskami Kościerskimi doszło do wypadku drogowego, w efekcie czego DK nr 20 była zablokowana.