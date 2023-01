Wypadek na drodze krajowej nr 55. Między Chlebówką a Dębiną samochód wypadł z jezdni i uderzył w drzewo, są ranni!

W piątek (6 stycznia) ok. godz. 12.30 na drodze krajowej nr 55 między Malborkiem a Nowym Dworem Gdańskim doszło do wypadku drogowego. Jak informowały służby drogowe, przy zjeździe do Nowego Stawu samochód osobowy seat altea wypadł z drogi.

- Autem jechały cztery osoby. Obrażenia odniosły dwie pasażerki w wieku 25 i 75 lat. Zostały przetransportowane do szpitala - wyjaśnia dyżurny operacyjny stanowiska kierowania KP PSP w Malborku.

Droga przez pewien czas była wyłączona z ruchu. Objazd wyznaczono przez Nowy Staw. Na pomoc uczestnikom zdarzenia zostali skierowani strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Stawie i trzy zespoły ratownictwa medycznego.

Policjanci zebrali ślady na miejscu wypadku, przesłuchali świadków i teraz będą dokładnie ustalać przyczyny.

