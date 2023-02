Trefl Sopot w Suzuki Pucharze Polski chciałby namieszać, ale najpierw musi uporać się z mistrzami ze Śląska Wrocław

Koszykarski Suzuki Puchar Polski 16-19.02.2023

W piątek, 17 lutego o godz. 20.30 koszykarze Trefla Sopot zmierzą się z aktualnym mistrzem Polski, WKS-em Śląskiem Wrocław. Zwycięzcę turnieju poznamy trzy dni później - w niedzielę 19 lutego. Mecze koszykarskiego Pucharu Polski będą transmitowane w Polsacie Sport Extra.

Śląsk Wrocław to jeden z najtrudniejszych rywali, na którego Trefl mógł trafić w ćwierćfinale pucharowej drabinki. Zespół pod wodzą trenera Andreja Urlepa znakomicie spisywał się na początku rozgrywek Energi Basket Ligi. Nie było mocnych na wrocławian. Wszystko zmieniło się jednak w styczniu 2023 roku, kiedy to w ostatnim spotkaniu pierwszej rundy z Rawplugiem Sokołem Łańcut Śląsk przegrał na wyjeździe. Za przykładem beniaminka poszła później PGE Spójnia Stargard, która triumfowała nad mistrzami Polski 81:79. W 17. kolejce wrocławianie co prawda pokonali u siebie Legię 83:77, ale trzy kolejne domowe mecze ligowe - z Anwilem Włocławek, Kingiem Szczecin oraz Czarnymi Słupsk - kończyły się niepowodzeniem. To sprawiło, że po 20 kolejkach zespół Urlepa ma bilans 15-5.