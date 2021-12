Towarzystwo Przyjaciół Sopotu kontra ratusz. Nowy zarząd organizacji przerywa milczenie Stanisław Balicki

Tomasz Bołt

Jest odpowiedź zarządu TPS na zarzuty magistratu, jakoby został on wybrany przez osoby „najprawdopodobniej nieuprawnione” do udziału w walnym zebraniu. Miasto wstrzymało w związku z tym konkursy na dotacje do działań realizowanych w TPS i odebrało mu możliwość przyznawania sztandarowej publikacji. Zarząd odpowiada, że owe nieprawidłowości były praktykowane od lat i nie stanowiły problemu przy wyborze poprzednich zarządów.