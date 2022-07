Tonic Espresso w Trójmieście 2022. Czym jest i ile kosztuje Tonic Espresso w Gdańsku?

Tonic espresso - co to jest?

Tonic espresso to kawa idealna na lato. Doskonale chłodzi i orzeźwia w upały oraz dodaje mnóstwo energii, ze względu na wysoką zawartość cukru i kofeiny.

To idealna mieszanka smaków - słodkiego i gorzkiego. Zaskoczeniem dla zmysłów jest także pomieszanie temperatur - zimny tonic miesza się ze świeżym, gorącym espresso. Jak przyrządzić najmodniejszą kawę sezonu?

Składniki

podwójne espresso (30 ml)

tonik (180 ml)

kilka kropli soku z pomarańczy

kostki lodu

Przygotowanie:

wysoką szklankę wypełnić kostkami lodu. Wlać tonik i kilka kropel soku z pomarańczy. Następne cienkim strumieniem wlewać do szklanki gorące espresso. Aby wytworzyła się warstwa, wlewać powoli po ściance naczynia. Można udekorować skórką z pomarańczy.

Jest to bardzo prosty przepis, wobec czego każdy może go z powodzeniem przygotować w domu. A co, jeżeli nabierzecie ochoty na tonic espresso w mieście? Podpowiadamy gdzie i za ile kupicie tę kawę w Gdańsku! Zajrzyjcie do galerii poniżej.

