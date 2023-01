To pomyłka żubra z dzikiem czy sołtysa z kłusownikiem? Felieton

Zapewne nie byłoby tego felietonu, gdyby Remigiusz C., oskarżony o zabicie żubra nie wezwał mnie do tablicy podczas swojej mowy końcowej w procesie. Odniosę się do tych słów. To takie moje ad vocem.

"Ludzie, którzy się do mnie uśmiechali, znali mnie z kabaretów, zaczęli mówić: to ten żubrobójca. Tylko żeby do nas nie strzelił. Zapewne dlatego, że nazwał mnie tak redaktor Gębuś"- powiedział na rozprawie Remigiusz C.. Konkluzja: gdyby nie redaktor Gębuś, ludzie dalej myśleliby, że Remigiusz C. to wyłącznie sołtys Warcimina, wesoły kabareciarz, miłośnik przyrody, społecznik i urodzony pedagog. Może nawet żubr Pyrek nadal chodziłby po lesie. W reportażu napisałem: "elegancki garnitur, modna fryzura i funkcja sołtysa nie pasują do wizerunku żubrobójcy. Trudno sobie wyobrazić, jak zakrwawionymi rękami odcina scyzorykiem głowę żubra."

A jednak to zrobił, bo łeb Pyrkowi nie odpadł sam. Może więc ten elegancki garnitur i wizerunek społecznika to kamuflaż, który pomaga Remigiuszowi C. ukryć się wśród ludzi? Przebranie, w którym za dnia biega po szkołach z przyrodniczymi prelekcjami, udziela się w charytatywnych akcjach, a nocą je zrzuca, zakłada moro, chwyta za strzelbę z drugiego obiegu, zmienia się w kłusownika i jedzie w las. Tam świeci zwierzynie halogenami po ślepiach, żeby ta stanęła nieruchomo i łatwiej było ją trafić. Potem "tłuką" z kumplem do wszystkiego co można zjeść, sprzedać na tuszę lub na trofeum. A rano znów narzuca garniak i leci na zebranie sołeckie, do kabaretu, do szkół gdzie opowiada dzieciom o pięknym lesie, z którego właśnie wrócił. I tak w kółko.

Można pomylić żubra z dzikiem jak sołtysa z kłusownikiem