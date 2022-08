To już jest pewne. To Tylor Swift zniszczyła klimat

Przeciwko prywatnym lotom wypowiedziały się dziesiątki organizacji ekologicznych, a także partie o lewicowym rodowodzie. W Polsce także jedna z lewicowych przybudówek partyjnych uznała Tylor Swift za symbol obciachu i przekonuje, że to „bogaci” niszczą klimat. To teza nośna – bardzo wygodnie jest bowiem przypisać winę jednej konkretnej osobie lub grupie osób. Mamy wówczas winnych, ale mamy też „czyste sumienie”. Bo skoro to silniki z odrzutowca Tylor Swift niszczą światowy klimat, to przecież my jesteśmy bez winy. Nie mamy odrzutowca, ani nawet szybowca.