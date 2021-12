To, co w latach 80. przechodziło polskie społeczeństwo, przechodził też sztandar MKS-u Tomasz Chudzyński

SB, MO, organy PZPR sztandaru Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego usilnie poszukiwały. To było polowanie. Na szczęście byli odważni ludzie, którzy go skutecznie chronili i przechowywali. Dziś wydaje się, że to nic wielkiego, ale w stanie wojennym i później groziły za to poważne konsekwencje - mówi o jednym z najważniejszych artefaktów Solidarności Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego „S”. - Ludzie byli w stanie oddać życie za ten sztandar - podkreśla Kazimierz Trawicki, jeden z jego opiekunów w stanie wojennym.