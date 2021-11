Gdynia przygotowuje się do uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego oraz Grudnia '70

To była narodowa tragedia - nad ranem 17 grudnia 1970 r., przy stacji SKM Gdynia Stocznia, wojsko otworzyło ogień do zmierzających do pracy stoczniowców. Podczas masakry grudniowej w Gdyni zabitych zostało 18 robotników. Pokolenia gdynian wychowało się w pamięci o tej tragedii. Temat dla rodzin pomordowanych robotników jest tym bardziej bolesny, że nie tylko nigdy nie doczekały się sprawiedliwości i rozliczenia przedstawicieli komunistycznego reżimu za sprawstwo kierownicze tej odrażającej zbrodni, ale przed 1989 rokiem, zanim zbrodniczy system upadł, narażone były na liczne szykany ze strony władzy. W grudniu, jak co roku, Gdynia upamiętni ofiary reżimu komunistycznego i pokaże, że pomimo upływających lat, miasto i jego mieszkańcy, wciąż pamiętają o tych, których wśród nas już nie ma.

Miejskie uroczystości rozpoczną się o godz. 6:00 pod Pomnikiem Ofiar Grudnia '70, następnie o 16:00 rozpocznie się msza święta w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tradycyjny przemarsz wyruszy o godz. 17:20 ulicami Armii Krajowej, Świętojańską i al. Piłsudskiego. Całość zakończy się o godz. 19:30 pod Krzyżem Ofiar Grudnia w Gdyni.