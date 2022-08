The Voice of Poland - nowa jurorka w kolejnej edycji show! Jak zmieniało się jury The Voice of Poland przez lata? Maja Czech

The Voice of Poland to jeden z najpopularniejszych programów typu talent-show w Polsce. Jest emitowany już od 2011 roku i w międzyczasie skład trenerski zdążył się zmienić wiele razy. Kolejna edycja również nie obędzie się bez zmian. Kto zastąpi Sylwię Grzeszczak na fotelu jurorskim? Sprawdźcie!