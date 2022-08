Anna Wendzikowska odchodzi z TVN. Przypominamy najgłośniejsze wpadki celebrytki

Anna Wendzikowska odchodzi z DDTVN

W sierpniu 2022 roku Anna Wendzikowska ogłosiła, że kończy swoją przygodę z programem Dzień Dobry TVN. Swoich fanów poinformowała o tym za pośrednictwem Instagrama, gdzie opublikowała kilka zdjęć ze studia, które opatrzyła długim podpisem:

To dla mnie trudny post.. nie sądziłam, że kiedyś będę go pisać. Jestem wierna, nie lubię zmian, przywiązuję się i zawsze wolę naprawiać niż wymieniać.. Ale czasami życie pisze dla nas scenariusz niespójny z naszymi planami i nie warto się z życiem przepychać, bo ono zawsze wie lepiej… we wrześniu świętowałabym okrągłą rocznicę mojej pracy w @dziendobrytvn jak podsumować 15 lat? Nie umiem, to mój najdłuższy związek Więc wrzucam kilka zdjęć, które pokazują jak bardzo kochałam robić to, co robiłam.. a na końcu jedno z moich pierwszych zdjęć ze studia. niech to posłuży jako podsumowanie. i came a long way. Dziękuję! Za wszystkie lekcje, lekcje zawodu i lekcje życia, za każdą szansę, za każdy wywiad, a były ich tysiące - rozmawiałam chyba z każdym możliwym hollywoodzkim aktorem, każda rozmowa była dla mnie cenna. Wezmę wszystko, czego się nauczyłam i zrobię z tego coś jeszcze lepszego! i choć uroniłam kilka łez, wiadomo kawał życia zostawiam za sobą, to uczuciem dominującym jest wdzięczność. Jestem wdzięczna przede wszystkim Wam, którzy mnie oglądaliście i wspieraliście przez te wszystkie lata.. Bez Was nie byłoby nic! pokornie proszę o Wasze wsparcie na kolejnych etapach mojej wędrówki..