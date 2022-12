Teraz Francja, jak ją ograć? I czy to możliwe? Komentarz Artura Kiełbasińskiego

Tak, Polacy zagrali z Argentyną dramatycznie słabo. Tak, 2:0 to najniższy możliwy wymiar kary. Tak, ofensywnie nic nie pokazaliśmy. Nie da się powiedzieć o meczu z Argentyną nic dobrego. Wyczyny bramkarza to jedyny jasny sygnał. Ale jednocześnie miejmy świadomość tego co się wydarzyło. Po 36 latach wyszliśmy z grupy.

Skończyliśmy z "trójpodziałem spotkań" mecz otwarcia - mecz o wszystko - mecz o honor. Do końca gier grupowych graliśmy o stawkę i przeszliśmy dalej. I nawet jeśli mamy poczucie, że styl był słaby, to w historii zapisujemy się kolejnym wyjściem z grupy. Bo kadra musi się przestawić mentalnie. Bo o ile z Argentyna można było "pilnować remisu", albo kombinować z niewielką porażką, to z Francją trzeba po prostu wygrać. Z jednym Robertem Lewandowskim jako wysuniętym napastnikiem, nie da się tego zrobić. Dlatego oczekiwanie zmiany stylu i zmiany sposobu gry jest zasadne, jak nigdy wcześniej.