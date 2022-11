Czas na Mundial, czas na święto kibiców! No, nie do końca święto. Komentarz Artura Kiełbasińskiego

W historii piłkarskich mistrzostw świata było kilka elementów przełomowych. Jeden z nich to rok 1954, gdy po raz pierwszy transmitowano piłkarskie zmagania w telewizji. Dziś to oczywiste, że Mundial to święto telewizyjne, a przed turniejem sprzedaż nowych odbiorników gwałtownie rośnie.

Inny ważny moment, to rok 1978, gdy FIFA podpisała "kontrakt nowej generacji" z koncernem Coca-Cola, wchodząc w nową erę komercjalizacji piłkarskiego turnieju. Dziś długa lista sponsorów i permanentny przekaz reklamowy związany z meczami, to norma. Czy zatem coś można jeszcze zmienić? Czy Mundial w Katarze w 2022 r. przynosi coś nowego?

Niestety, tak. Ale nie jest to nic dobrego.