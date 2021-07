Telefonicznie wyłudzają dane, udając pracowników banku, telefonii, a nawet... urzędu chroniącego dane Jacek Wierciński

Niemal jeden na 4 Polaków w pandemii odebrał rozmowę telefoniczną, w której ktoś prosił go o numer PESEL, serię dowodu osobistego albo dane do logowania w bankowości elektronicznej, a prawie co piąty przyznaje, że mógł nawet podać te dane – to konkluzja badań przeprowadzonych pod patronatem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. UODO z kolei ostrzega przed telefonami od osób podających się za... UODO, choć w aparacie wyświetlać nam się może faktycznie numer tej instytucji.