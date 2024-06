Tego nie dawaj psu! Zjedzenie tych produktów może mieć katastrofalne skutki

Tego nie dawaj do jedzenia swojemu psu

Psom nie wolno podawać wielu produktów, które są bezpieczne dla ludzi, ale mogą być dla nich szkodliwe lub nawet trujące. Oto niektóre z nich:

Czekolada: Zawiera teobrominę, która jest toksyczna dla psów i może powodować wymioty, biegunkę, drgawki, a nawet śmierć.

Cebula i czosnek: Mogą uszkodzić czerwone krwinki psa, prowadząc do anemii.

Winogrona i rodzynki: Mogą prowadzić do niewydolności nerek.

Awokado: Zawiera persynę, która może powodować wymioty i biegunkę.

Orzechy makadamia: Mogą powodować osłabienie, wymioty, drżenie mięśni i hipotermię.

Kofeina: Może prowadzić do hiperaktywności, przyspieszenia akcji serca, drgawek i śmierci.

Alkohol: Może powodować wymioty, biegunkę, trudności w oddychaniu, śpiączkę i śmierć.

Ksylitol (słodzik): Może powodować nagły wzrost poziomu insuliny, co prowadzi do hipoglikemii (niski poziom cukru we krwi), drgawek, a nawet śmierci.

Surowe mięso, ryby i jaja z niesprawdzonych źródeł: Mogą zawierać bakterie takie jak Salmonella lub E. coli, które są szkodliwe zarówno dla psa, jak i dla człowieka.

Kości: Mogą się rozłupać i spowodować zadławienie lub uszkodzenie układu pokarmowego.

Nabiał: Wiele psów ma nietolerancję laktozy, co może prowadzić do biegunki i problemów żołądkowych.

Sól i produkty solone: Mogą prowadzić do zatrucia solą, które objawia się wymiotami, biegunką, drgawkami, a w skrajnych przypadkach nawet śmiercią.