Taneczny „Romeos&Julias” i marionetkowy „Hamlet w drodze” z nagrodami. 26. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski | ZDJĘCIA

Gdańsk - Wyspa pełna dźwięków

Muzyczna „Burza”, w wykonaniu Bulandra Theatre z Rumunii w inscenizacji Ady Milea zabrała nas na „wyspę dźwięków” zbudowaną przez Ariela, gdzie nie wiadomo, co jest snem, a co nie.

Między sceną a niebem

Czeski „Hamlet on the Road” („Hamlet w drodze”) Teatru Radost z Brna w reżyserii Joanny Zdrady zachwycił. Na scenie pojawiły się animowane przez czeskich aktorów marionetki i atrakcja wesołego miasteczka - teatr na kółkach, mała scena z jaskrawo malowanym szczytem zwieńczonym kogutem i napisem Hamlet on The Road.