Tydzień Niemiecki w Gdańsku. Niemieckie i polskie haute couture na wybiegu w Teatrze Szekspirowskim

– Kultura od zawsze sprzyja budowaniu międzynarodowych więzi i zależności – twierdzą organizatorzy pokazu mody w ramach Tygodnia Niemieckiego. – Moda z kolei zachwyca i łączy, jest sztuką użytkową, z którą mamy styczność na co dzień. To właśnie moda połączyła polskich i niemieckich projektantów młodego pokolenia na pokazie w Teatrze Szekspirowskim. Wydarzenie w symboliczny sposób nawiązywało do zjednoczenia Niemiec, a także Europy.