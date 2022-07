XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA. Inauguracja 8.07.2022

Festiwal FETA - 8.07.2022

FETA - Eurydyka

Zobaczyliśmy wspaniały spektakl, z monumentalną scenografią kostiumami, były też efekty specjalne charakterystyczne dla tego teatru - ogień i szczudła. Spektakl nawiązuje do mitu Orfeusza i Eurydyki, którego bohaterów przeniesiono we współczesne realia. Widzimy ich podczas nocy poślubnej jadących samochodem - łabędziem - szczęśliwych, roześmianych, cieszących się sobą nawzajem.

Był to spektakl nastrojowy z piękną muzyką Łukasza Matuszyka, skomponowaną specjalnie dla tego przedstawienia. Muzyka jest zawsze w tym teatrze ważnym elementem. W "Eurydyce" nie pada zbyt wiele słów. Muzyka często je zastępuje. A więc udany początek FETY!

Dzisiaj kolejne przedstawienia. Od godz. 15.00 gdański Teatr Barnaby (założony przez Marcina Marca) czeka na dzieci. Zobaczymy trzy przedstawienia, będą to; "Tymoteusz wśród ptaków", "Piecuch najwspanialszy na świecie" i "Czerwony kapturek". Pomiędzy spektaklami Marcin Marzec zaprasza dzieci do obejrzenia kulis.

Co polecić widzom dorosłym? Wybór jest trudny. Może warto zobaczyć zabawne i poetyckie przedstawienie Circo Pitanga „Nuptial Ropes”? To historia beztroskiej pary, która przygotowuje się do ślubu. Pośpiech i stres sprawiają, że wplątują się w komedię omyłek i błazenadę, a brak porozumienia wywołuje lawinę zdarzeń. Czy ścierające się charaktery narzeczonych pozwolą doprowadzić do szczęśliwego zakończenia? Tego dowiemy się oglądając spektakl. Oby tylko pogoda dopisała.