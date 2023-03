Takie są terminy Matury 2023! Oto wymagania, terminy, arkusze. Kiedy matury ustne w 2023 roku? Jak dobrze zdać maturę? Sprawdź!

Matura podstawowa 2023. Terminy, daty, godziny

Każdy uczeń z pewnością wie, że najważniejsze są pierwsze trzy dni egzaminów maturalnych. To właśnie wtedy maturzyści zasiadają do pisania egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Każdy, kto do nich przystępuje, musi uzyskać co najmniej 30% punktów, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.