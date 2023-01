Studniówka - zwyczaje, tradycje i przesądy. Co zrobić na studniówce, żeby mieć szczęście na maturze?

Studniówka 2023. Kiedy się odbywa?

Jak sama nazwa wskazuje, studniówka to impreza, która odbywa się na sto dni przed maturą. Organizowana jest przez szkołę oraz Radę Rodziców. Ze względu na to, że matury co roku odbywają się w maju, bale odbywają się zazwyczaj w styczniu i lutym.

Nie ma konkretnego terminu, w którym każda szkoła obchodzi swoją studniówkę, jednak wszystkie utrzymują tradycję organizowania jej na około 100 dni przed planowaną maturą. Dlaczego akurat 100 dni? Teorii jest kilka.