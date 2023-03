Tak zmieniła się Ida Nowakowska, która prowadzi "Pytanie na śniadanie". Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Ida Nowakowska od kilku lat jest związana z Telewizją Polską. Prowadzi m.in. "Pytanie na śniadanie", które niedawno świętowała swoje 20-lecie. Z tej okazji przypominamy, jak zmieniła się prezenterka.

Ida Nowakowska: początki kariery

Ida Nowakowska pierwsze kroki przed kamerami stawiała w 2008 roku. Wtedy prowadziła m.in. program "Przymierzalnia". Potem była jurorką w amerykańskim talent show telewizji CBS The World’s Best oraz w dziewiątej edycji programu You Can Dance – Po prostu tańcz. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek przeszła niesamowitą metamorfozę. Tak zmieniła się przez lata. Zobacz archiwalne zdjęcia

Ida Nowakowska: współpraca z TVP — "Pytanie na śniadanie", "The Voice", "You Can Dance"