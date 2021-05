Szkoły wracają do nauki stacjonarnej. 31.05.2021 wszyscy uczniowie zasiądą w szkolnych ławkach. Czy placówki są gotowe na ich powrót?

Wraca stacjonarna nauka w szkołach. - Od poniedziałku, 31 maja 2021 wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach – zapowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki. Czy szkoły są gotowe na przyjęcie uczniów? Czy będzie bezpiecznie? Co o powrocie sądzą uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy placówek?

Powrót uczniów do szkół rozpoczął się wraz z początkiem maja – jako pierwsi do szkolnych ławek powrócili uczniowie klas 1-3. Następnie, w połowie miesiąca, w systemie hybrydowym (część zajęć w szkole, część w domu), powracali do placówek uczniowie starszych klas. Teraz, 31 maja 2021, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, wszyscy uczniowie będą uczyć się już w szkolnych budynkach. Zdaniem MEiN, sytuacja epidemiczna poprawiła się na tyle, że taki powrót jest możliwy. Czy szkoły w naszym województwie są gotowe na pracę w trybie stacjonarnym? Pomorskie Kuratorium Oświaty zapewnia, że tak. - Pomorskie szkoły są gotowe na powrót wszystkich uczniów na zajęcia lekcyjne w trybie stacjonarnym z dniem 31 maja 2021 r. 18 maja 2021 r. odbyły się spotkania zorganizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty z wszystkimi dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na spotkaniach tych omówiono szczegółowo wytyczne Ministra Edukacji i Nauki w tym dotyczące bezpiecznego powrotu uczniów do szkół nie tylko pod względem fizycznym i zdrowotnym, ale też z dbałością o bezpieczeństwo psychiczne dzieci i młodzieży szkolnej – mówi Beata Wolak z Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

Wolak dodaje, że do ostatniego piątku nie dotarły do kuratorium żadne informacje o zawieszeniu z powodu koronawirusa zajęć w którejkolwiek z pomorskich szkół. Powrót do szkół – co mówią uczniowie i nauczyciele? Powrót do nauki stacjonarnej największe emocje budzi u głównych zainteresowanych – czyli uczniów i nauczycieli. Ci pierwsi zorganizowali nawet „Protest Uczniowski” - wskazując na to, że powrót do szkół tuż przed wakacjami przyniesie więcej złego niż dobrego. Boją się ogromnej ilości sprawdzianów, nadrabiania materiału z całego roku i ryzyka zachorowania. Inni uczniowie się cieszą – m. in. z tego, że spotkają się z rówieśnikami.

Zdania podzielone są także wśród nauczycieli. Tu podobnie – strach przed zachorowaniem miesza się z radością z bezpośredniego spotkania z uczniami. „Kontakt z uczniem to moja praca. Z niecierpliwością czekam na powrót”, „Chcę wrócić do szkoły i to bardzo. Mam dosyć nauczania z domu, bo praca i dom stały się jednym” - mówią.

Jednak Elżbieta Markowska, prezes pomorskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego podkreśla, że docierają do niej sygnały o tym, że część nauczycieli obawia się powrotu do szkół już teraz:

- Powrót do szkół, w sytuacji, gdy wirusolodzy zapowiadają, że grozi nam czwarta fala pandemii, jest przedwczesny. Przed powrotem uczniów powinna być informacja o tym, ilu pracowników oświaty zostało zaszczepionych. Nie wszyscy otrzymali już dwie dawki szczepionki, jest też grupa nauczycieli, którzy ze względów zdrowotnych nie może być zaszczepiona. Dodatkowo uważam, że wśród rodziców powinien być nakaz tego, by podawali w szkołach, gdy ktoś z domowników przebywa na kwarantannie.

Gdańsk i Gdynia – szkoły czekają na uczniów O tym, jak wygląda sytuacja w szkołach, zapytaliśmy w Gdańsku i Gdyni.

- Od strony organizacyjnej tzn. technicznej i sanitarnej gdańskie szkoły są gotowe do powrotu nauki stacjonarnej dla uczniów. Wszystkie funkcjonują na ustalonych zasadach – zapewnia Patryk Rosiński z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Jeśli natomiast chodzi o podejście do uczniów, ich potrzeby, to wdrażane będą rekomendacje, które wypracowane zostały podczas konferencji "Szkoła po pandemii". Priorytetem obecnie jest odbudowywanie relacji w połączeniu z minimalizowanie stresu związanego ze zmianą trybu nauczania. Z całą pewnością konieczne jest jak najdalej idące indywidualizowanie form pracy z uczniami – dodaje.

W Gdyni także wszystko jest przygotowane. - By było jak najbezpieczniej, wszystkie gdyńskie szkoły zostały doposażone w środki takie jak np. 10 palet płynów dezynfekujących czy 50 tys. maseczek. Nasze szkoły są gotowe na powrót do nauki stacjonarnej – mówi Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Gdyni.

A jak przygotowania swoich placówek oceniają sami dyrektorzy?

- Wraz z powrotem uczniów klas 4-8 do nauki stacjonarnej wracamy do systemu, który sprawdził się we wrześniu. Zarówno uczniowie i pracownicy znają obowiązujące zasady, których przestrzeganie zapewni wszystkim bezpieczne funkcjonowanie w szkole. Uczniowie cieszą się bardzo z powrotu do szkoły, tryb hybrydowy sprawił że powrót do nauki stacjonarnej będzie na pewno łagodniejszy. Oczywiście jako szkoła stawiamy przede wszystkim na relacje uczniowskie, nie planujemy przeprowadzać w nadmiarze sprawdzianów, tylko dbając o wszystkich dokończyć rok szkolny – mówi Anna Krause, wicedyrektor SP nr 27 w Gdańsku.

