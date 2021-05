Ruszyła rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mogą już składać wnioski

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą już składać wnioski o przyjęcie do szkoły średniej. Czas na to mają do 21 czerwca 2021.

Nabór do szkół ponadpodstawowych - najważniejsze daty

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku

Sprawdziliśmy, jak będzie wyglądać nabór do szkół średnich w Gdańsku. Uczniowie chcący się zapisać do wybranych szkół, muszą skorzystać ze specjalnego systemu internetowego skierowanego do kandydatów. Rekomendowane jest korzystanie z komputera. Urządzenia mobilne mogą nie wspierać pełnej funkcjonalności. Po przejściu na platformę konieczne jest: