Nastroje przed powrotem do szkół. Część nauczycieli się cieszy, część martwi, bo nie dostała jeszcze drugiej dawki szczepionki

Co może przynieść powrót do szkół?

„Kontakt z uczniem to moja praca. Z niecierpliwością czekam na powrót”, „Nie mogę doczekać się powrotu do szkoły, chcę mieć realny kontakt z uczniami” albo - „Chcę wrócić do szkoły i to bardzo. Mam dosyć nauczania z domu, bo praca i dom stały się jednym”. To słowa nauczycieli, którzy już odliczają dni do powrotu do szkół. Część grona pedagogicznego jednak tego powrotu się obawia – wskazują na to, że realne jest ryzyko kolejnej fali pandemii i że powrót uczniów do szkół przed wakacjami może skutkować kolejnym lockdownem latem. Wreszcie podkreślają, że nie każdy zdążył jeszcze zaszczepić się drugą dawką, by uzyskać pewniejszą ochronę.