Szersze wejście do Portu Gdynia. Teraz szerokość to 140 metrów, o 40 więcej MT

Przebudowa Północnej Ostrogi Pilotowej w Porcie Gdynia stanowi kolejny z etapów i elementów największego zadania inwestycyjnego Przebudowa Akwenów Wewnętrznych Portu Gdynia do głębokości 16 m. Prace na Ostrodze polegały na poszerzeniu Wejścia Pilotowego z istniejącej szerokości ok. 102 m, do szerokości min. 140 m i uzyskaniu głębokości technicznej -16 m.