Szef nie zadzwoni do ciebie po godzinach. To dobra wiadomość, ale nie do końca

Szef nęka was telefonami o 21? Pisze maile w środku nocy i oczekuje odpowiedzi natychmiast? Albo na firmowym czacie dopytuje po godz. 22 o mało istotne szczegóły? To niewątpliwe patologie leżące po stronie pracodawców. W dodatku jeśli szef bezpodstawnie oczekuje natychmiastowych reakcji, odpowiadania na złożone pytania natychmiast, to powiedzmy sobie szczerze – możliwość wypoczynku staje się fikcją, a zachowanie szefa może ocierać się o mobbing, czyli długotrwałe nękanie. W dodatku pojawia się pytanie – ile trwa dzień pracy człowieka, który w środku nocy musi odpowiadać na maila. A skoro padło pytanie o czas pracy, to trzeba postawić kolejne – czy pracodawca płaci za nadgodziny, bo wieczorne czy nocne zaangażowanie w pracę traktować trzeba jako nadgodziny. To samo dotyczy pracy w weekendy. Odpisywanie na służbową pocztę, albo odbieranie służbowych telefonów rodzi zatem wiele problemów i pytań.