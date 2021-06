Szczepienia na COVID-19 będą płatne? Trwają rozmowy. Połowa Polaków nadal nie skorzystała ze szczepionek

Intencja zapewne była taka, by zmobilizować niezaszczepionych. Traktuję to jako pomysł socjotechniczny - jeśli teraz nie skorzystam ze szczepienia za darmo, to za chwilę dobro to będzie trudniej dostępne. Realnie patrząc jednak nie wydaje się to ani zasadne, ani potrzebne, ani możliwe. Zresztą sama cena szczepionki nie jest barierą.

Ile kosztuje szczepionka?

Od 10 do kilkudziesięciu złotych. AstraZeneca kosztuje ok. 2 euro, droższe preparaty firmy Pfizer i Moderna kilkanaście euro lub dolarów. Do tego trzeba doliczyć koszt dwukrotnego podania i dystrybucji. Jak łatwo policzyć, że średnia cena za pełne zaszczepienie powinna zmieścić się w kwocie 200 złotych.

Groźba wprowadzenia takich opłat nie zadziała na nieprzekonanych?

W minimalnym stopniu. Na razie obserwujemy dwa motywatory do zaszczepienia się. Pierwszy to chęć ochrony siebie i swoich bliskich przed zakażeniem, a druga to benefit wynikający ze szczepień. Taki, że będę mógł swobodnie podróżować, bo mam paszport covidowy. I nie będę musiał przechodzić testu, tracąc czas i pieniądze. Powstaje w tym miejscu pytanie, jaką skuteczną i nie ingerującą w prawa i poczucie wolności człowieka zachętę jeszcze zaproponować, by zmotywowała ona osoby, pozostające w kraju.