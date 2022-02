System elektroenergetyczny w Porcie Gdańsk został rozbudowany i ma większą moc przyłączeniową

Na ternie Portu Gdańsk 134 kontrahentów wykorzystuje energię elektryczną dostarczaną przez portowa infrastrukturę. W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: Główny Punkt Zasilania (GPZ Port Północny), 60 stacji transformatorowych, oraz prawie 270 km linii kablowych (15 kV i 0,4 kV).

Jest to rozległa infrastruktura, o krytycznym znaczeniu dla funkcjonowania portu i firm na jego terenie.

Rozbudowę stacji GPZ rozpoczęto w 2017 roku. Inwestycja obejmowała zarówno roboty projektowe, jak i budowlane. Całość została sfinansowana ze środków ZMPG. Koszt inwestycji to ponad 6,7 mln zł.

Wymieniono czterdziestoletnie transformatory mocy, których okres technicznej eksploatacji dobiegał końca. Dzięki temu stacja GPZ zwiększył moc przyłączeniową z 20 MW do 35 MW mocy umownej. Zmodernizowana została rozdzielnia wysokiego napięcia 110 kV, w tym stanowiska transformatorów mocy, zamontowano dwa transformatory mocy 40 MVA każdy, rozbudowano budynek stacji i rozdzielnicy SN 15 kV o 12 pól odpływowych oraz zmodernizowano pola zasilające i pomiarowe w zakresie dostosowania do zwiększonej mocy.