Święto Policji w Gdańsku. Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy

Podczas akademii ślubowanie złożyli nowo przyjęci do służby funkcjonariusze. Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji, w ostatnim naborze, do pomorskiego garnizonu dołączyło 140 osób. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.