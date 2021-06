Policjanci uratowali mężczyznę przed utonięciem! 41-latek wpadł do rowu melioracyjnego w Gdańsku Olszynce OPRAC.: Jacek Wierciński

Policjanci uratowali przed utonięciem 41-latka z Sopotu! Olszynka, zdj. ilustracyjne / Anna Arent/Polskapresse

41-latek z Sopotu wpadł do głębokiego rowu melioracyjnego, a wysoki betonowy murek uniemożliwiał mu samodzielne wydostanie się z wody. Policjanci wyciągnęli mężczyznę na brzeg przy pomocy liny i w ten sposób uratowali go przed utonięciem. Do zdarzenia doszło na gdańskiej Olszynce.