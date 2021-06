Święto Marynarki Wojennej. Symboliczny moment w Gdyni. Rodzina Raczyńskich objęła honorowym mecenatem ORP Błyskawicę

Zgodnie z marynarską tradycją, podczas święta Marynarki Wojennej, na okrętach podniesiona została wielka gala banderowa. Jednak niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem święta była uroczystość na ORP Błyskawicy, gdzie symbolicznie patronat nad okrętem, przejęły Katarzyna Raczyńska i Viridianna Rey.

- 85 lat temu, nazwę naszemu najsławniejszemu okrętowi nadała hrabina Cecylia Raczyńska, żona Edwarda Raczyńskiego - ambasadora RP w Londynie - mówiła podczas uroczystości Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu. - Niszczyciel zapisał się chlubnie w historii Marynarki Wojennej, w uznaniu swych wojennych zasług, został odznaczony orderem Virtuti Militari. Obecnie to nie tylko okręt muzeum, pamiętający czasy II RP i bohater wojennych zmagań, ale także okręt reprezentacyjny Marynarki Wojennej. Pamiętajmy kim była rodzina Raczyńskich. Rola hrabiego Edwarda Raczyńskiego, jako dyplomaty i prezydenta RP na uchodźctwie jest nieoceniona. Był niezastąpiony, reprezentując Rzeczpospolitą w Wielkiej Brytanii podczas tragicznego września 1939 roku. Honorowy mecenat nad ORP Błyskawicą objęty przez córki państwa Raczyńskich to nawiązanie do przedwojennych i najtrudniejszych wojennych lat służby tego okrętu, to w końcu symboliczny powrót do tradycji II Rzeczpospolitej - podkreślała wicemarszałek sejmu.